Barbara Hauswiesner, Christoph Holzer, Elisabeth Meixner, Andrea Graf © Ulla Patz

Am Anfang steht ein Lern- und Arbeitsvertrag, der zwischen der neuen Handelsschule (HAS) Weiz (wir berichteten) und den Schülern abgeschlossen wird. Darin verpflichten sich die Schüler, ihren „Job“ ordentlich zu erfüllen. „Job“ heißt in diesem Zusammenhang, dass sie eigenverantwortlich am Schulbetrieb teilnehmen. Schulbetrieb – das bedeutet Ganztagsschule bis 16 Uhr (außer Freitag) inklusive Mittagessen und zwei Lernstunden. „Danach sollen sie aber mit der Arbeit fertig sein, so, als würden sie arbeiten“, sagt Barbara Hauswiesner, Direktorin von HAK und HAS.