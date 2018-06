Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Im zweiten Anlauf klappte es mit der Grill Pool-Party der Jungen Stadt Weiz © Junge Stadt Weiz

Freitagabend lud die "Junge Stadt Weiz" zu ihrer Grill-Pool-Party im Weizer Schwimmbad. Bei der "Grill Pool Challenge" veranstalten Vereine oder Firmen eine Grillparty in einem Pool. Anschließend werden weitere Firmen oder Vereine nominiert, die dann auch grillen müssen. Ziel der Challenge ist eigentlich, Geld an eine gemeinnützige Organisation zu spenden und damit Gutes zu tun - oft geht es, so wie bei der Jungen Stadt, aber auch einfach um die Gaudi.