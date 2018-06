Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ludersdorf wurden in der Nacht auf Samstag zum Lebensretter. Sie zogen einen Mann aus den reißenden Fluten des Rabnitzbaches. Der Mann dürfte sein unfreiwilliges Bad unverletzt überstanden haben.

Johann Foit (unten), Josef Plank (Mitte) und Gerald Seidl am Rabnitzbach. Nicht auf dem Foto: Thomas Friedl © Jonas Pregartner

Es ging um Leben oder Tod. Ein Arbeiter eines Betriebs in Pircha (Ludersdorf-Wilfersdorf) war in der Nacht auf gestern beim Kontrollieren einer Stauwehr in den reißenden Rabnitzbach gestürzt und abgetrieben worden. Zur Hilfe kamen ihm drei Feuerwehrmänner. Johann Foit, einer der Lebensretter, schilderte den dramatischen Einsatz gestern trocken: „Der Bürgermeister hat runtergeleuchtet, ich habe die Rettungsleine geworfen und ihn herausgezogen.“

