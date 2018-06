Kleine Zeitung +

Steiermark Neue Unwetter in Sicht: Erste Gewitter gehen schon nieder

Während die Wetterkarten zuerst noch eine Stabilisierung der Lage am Sonntag zeigten, hat es über Mittag schon wieder Gewitter gegeben - dieses Mal auch in jenen Gebieten, die schon die Woche über von Unwettern betroffen waren. Die Schäden gehen bereits in die Millionenhöhe.