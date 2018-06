Kleine Zeitung +

Kein Ende in Sicht Unwetter: Oststeiermark am Sonntag erneut getroffen

Während am Samstag die Regionen rund um Gleisdorf, Straden und Graz besonders betroffen waren, zogen am Sonntag die Gewitterfront über das Mürztal und die Fischbacher Alpen hinweg. Die Schäden der vergangenen Tage gehen bereits in die Millionenhöhe.