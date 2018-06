Kleine Zeitung +

Raum Gleisdorf stark betroffen Mehr als 60 Unwettereinsätze am Samstag im Bezirk Weiz

Der Raum Gleisdorf und die Passailer Gegend waren am Samstag vom Unwetter am stärksten betroffen. 22 Feuerwehren mussten zu mehr als 60 Einsätzen ausrücken. In Pircha musste eine Person aus der hochwasserführenden Rabnitz gerettet werden.