Ein Lkw hatte auf der A2 bei Gleisdorf einen Reifenplatzer © FF Gleisdorf

Ein mit Milch beladener Lkw-Sattelzug war am Freitagmittag auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als an dem Fahrzeug nach Gleisdorf West ein Reifenplatzer am Aufleger passierte. Der Lenker konnte das Fahrzeug abfangen und am Fahrbahnrand abstellen.