Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Herwig Heran

Gerade rechtzeitig hatte der Wettergott ein Einsehen. Statt des prognostizierten Regens blieb es trocken und so wurde das Schlosskonzert im blumengeschmückten Arkadenhof des Schlosses Stadl zu einem großartigen Erlebnis für die vielen Besucher. Unter der temperamentvollen Leitung von Alexey Pivovarskiy haben die 30 Sängerinnen und Sänger mit Herz und Gefühl bekannte Volksliedern bis zu Hits wie „Lollipop“, „Ich will keine Schokolade“ oder auch „Fly me to the moon“ sowie „Aber bitte mit Sahne“, „Mister Sandman“ und Lieder aus dem „Weißen Rössl“ vorgetragen. Zünftig, steirisch aufgspielt haben dazwischen Toni Schiffer, Lucas Hölbling, Elisabeth Reitbauer, Anna Schwab und Heinz Pichler als „Steirisch G´mischt“. Am Klavier begleitete die Weizer Musikpädagogin Andrea Waldeck und an den Drums der junge Alexander Glössl.