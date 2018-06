Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Traktor war knapp vor dem Überschlag © FF Strallegg

Ein Landwirt war am Feiertag in Strallegg mit Arbeiten beschäftigt. Er war mit seinem Traktor samt Ballenpresse auf einer Wiese direkt neben der B72 unterwegs, als das tonnenschwere Fahrzeug sich in der Wiese eingrub und abzustürzen drohte.