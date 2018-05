Facebook

Im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in Strallegg kam es zu einem Brand © FF Strallegg

Um 12.15 Uhr ging bei der Feuerwehr Strallegg am Dienstag ein Alarm ein: In einem Wohnhaus im Gemeindegebiet war ein Brand im Eingangsbereich ausgebrochen. "Die Überdachung des Eingangs ist bei unserem Eintreffen im Vollbrand gestanden und das Feuer hat auch schon leicht auf das Dach übergegriffen", berichtet Einsatzleiter Christoph Klaftenegger von der Freiwilligen Feuerwehr Strallegg. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen mehr in dem Gebäude, eine Person wurde von der Rettung zur Beobachtung in das LKH Weiz gebracht.