Samstags ist Flohmarkt in Gleisdorf. Lebensmittel sind dort jetzt nicht mehr erwünscht © Jürgen Fuchs

Drei Jahre lang klappte es: Da verkaufte Andreas Schellnegger, Bauer aus Mitterdorf an der Raab, sein Gemüse, sein Kernöl, seine Käferbohnen am Gleisdorfer Flohmarkt. Und auf einmal dürfe er das nicht mehr, klagt er.

Warum er überhaupt am Floh- und nicht am Bauernmarkt, der ohnehin mittwochs und samstags abgehalten wird, verkauft? „Weil es dort ohnehin keinen Platz gibt“, sagt er. Jedenfalls sei er am vergangenen Samstag mit einem Auto vollgestopft mit seinen Waren nach Gleisdorf gefahren, nur um zu erfahren, dass er am Flohmarkt nicht mehr dort verkaufen dürfe. „Es hat geheißen, die Stadt erlaube das nicht mehr“, sagt Schellnegger, der auch von der Direktvermarktung lebt.