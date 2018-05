B64: Schon jetzt gleich viele Unfälle wie 2017

Facebook

Dieser Zusammenstoß an der Wollsdorf-Kreuzung in der Vorwoche verlief glimpflich © FF St. Ruprecht

Die Zahlen sind genauso überraschend wie alarmierend: Während es auf der B64 zwischen Gleisdorf und Weiz nach Einführung des Tempolimits auf 80 km/h und Überholverbots 2001 bis 2016 nur drei Todesopfer gegeben hat, sind es allein im heurigen Jahr auch schon drei: Am 23. März wurde ein Fußgänger beim Überqueren der B64 an der Kreuzung Weizer Straße in Gleisdorf getötet. Am 28. März verunglückte ein 17-jähriger Motorradfahrer im Bereich der Eisenbahnübersetzung in St. Ruprecht tödlich. Und am 5. Mai wurde ein 51-jähriger Pkw-Lenker bei einem Frontalzusammenstoß bei der Einfahrt St. Ruprecht Süd tödlich verletzt.