Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Friesenbichler und Patrick Wiesenhofer aus Miesenbach vor der E-Bike-Box © Ulla Patz

Wer möchte, kann die halbe Steiermark in Zukunft per E-Bike abfahren, ohne sich selbst viel um ein Fahrrad kümmern zu müssen. Der Radhändler Michael Friesenbichler (Friesi’s Bikery) mit Niederlassungen in Gleisdorf und Birkfeld hat mit der Birkfelder Unternehmerin Elisabeth Hutter das E-Bike-Verleihsystem für Touristiker begonnen, das Gastwirte und Hoteliers begeistert aufgenommen haben.



Kein Wunder, ist es doch für Touristiker denkbar einfach, mitzumachen. „Sie stellen nur den Platz und derzeit noch Strom zur Verfügung, um den Rest kümmern wir uns“, sagt Michael Friesenbichler. Der „Rest“, das ist die Bestückung der Boxen mit sechs bis zwölf E-Bikes, die Wartung der Fahrräder, das Aufstellen der Boxen und die Online-Vermietung.

Hier gibt es E-Bike-Boxen Zu finden sind die E-Bike-Boxen bei den Jufa-Familienhotels in Pöllau bei Hartberg, Stubenberg, Maria Lankowitz, Bruck – Graz City, Gnas und Tieschen folgen in Kürze. Weitere gibt es in Miesenbach (Gasthaus/Hotel Wiesenhofer), beim Hotel Retter in Pöllauberg, beim Hotel Bauernhofer (Brandlucken), beim Hotel Pierer

auf der Teichalm (in Kürze) und beim See-Eingang in Kumberg.

www.ebike-box.com

Der Gastwirt oder Hotelier muss die Räder letztlich nur herausgeben oder, so sie bei ihm gebucht werden, auch kassieren.



Weiters stehen in den Boxen aufgeladene Akkus zur Verfügung. „So kann man von Box zu Box fahren, ohne Angst haben zu müssen, dass einem der Strom ausgeht“, sagt Friesenbichler.



Die Räder gibt es in verschiedenen Größen, auch Anhänger zum Mitnehmen von Kindern sollen in Zukunft bereitstehen. 39 Euro kostet die Miete pro Tag, für drei Stunden zahlt man 29 Euro. Eine der ersten Boxen steht in Miesenbach beim Gasthaus/Hotel Wiesenhofer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.