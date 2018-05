Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mit Äpfeln alter Streuobstwiesen will die Landjugend St. Ruprecht/Raab Gutes tun: Einerseits sollen alte Apfelsorten weiter kultiviert werden, andererseits soll der Erlös aus dem Apfelsaftverkauf gespendet werden.

Volksschulkinder durften Apfelbäume setzen © Ulla Patz

Eine 5000 Quadratmeter große Wiese mit alten Apfelbäumen schließt an das Hotel Ochensberger in St. Ruprecht/Raab an. Diese Wiese stellen Peter und Astrid Ochensberger der Landjugend St. Ruprecht/Raab zur Verfügung. Denn Letztere möchte im Rahmen der Projekte „Tatort.Jugend“ 300 Streuobstbäume pflegen oder neu setzen. 200 Bäume hat sie schon auf zwei Grundstücken, rund 100 Bäume fehlen noch.