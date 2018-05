Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicole Schuster, Christina Pollhammer, Christoph Stark, Iris Absenger-Helmi, Erwin Eggenreich, Christian Hütter und Michaela Hirtler © Herwig Heran

Mit einer kräftigen Portion Energie, hochklassigen Tanz- und Akrobatik-Einlagen und der Erweckung des Maskottchens „Sonni“ wurde das Büro der LEADER-Region Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf in Unterfladnitz (Gemeinde St. Ruprecht/Raab) eröffnet. Nach vielen Jahren im Innovationszentrum W.E.I.Z in Weiz übersiedelte das Team bereits zu Jahresbeginn in das ehemalige Gemeindeamt von Unterfladnitz. Druckfrisch präsentierte dort die Leader-Managerin Iris Absenger-Helmi bei diesem Fest die „Vision 2050“ Broschüre der Energieregion. Energieregion Weiz-Gleisdorf: Neues Büro