In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in St. Margarethen/Raab zu einem Müllhaufenbrand bei einem Entsorgungsunternehmen. Sechs Wehren waren mit 64 Feuerwehrleuten und 13 Fahrzeugen im Einsatz.

Aus ungeklärter Ursache begann ein großflächiger Müllhaufen zu brennen © FF

Nach dem unwetter- und somit einsatzreichen Donnerstagnachmittag hatten nicht alle Feuerwehrkameraden eine ruhige Nacht. Am Freitag begann in den frühen Morgenstunden gegen 04.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein großflächiger Müllhaufen bei einem Entsorgungsunternehmen in St. Margarethen/Raab (Bezirk Weiz) zu brennen.