Starkregen in der Oststeiermark Zahlreiche Feuerwehren im Unwettereinsatz

Ein Unwetter zog am Donnerstagnachmittag von Fladnitz über Weiz bis zur Gleisdorfer Gegend und weiter in Richtung Fürstenfeld ++ B64 bei der Abzweigung Arzberg gesperrt ++ Gewaltige Überschwemmungen in der Kleinen Raabklamm ++ Überflutete Keller und Straßen im Raum Gleisdorf ++ Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.