Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In dem Müllschredder war es zu einem Brand gekommen © FF St. Margarethen/Raab

Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr hatte die Brandmeldeanlage einer Entsorgungsfirma in St. Margarethen an der Raab angeschlagen. Aus bisher ungeklärter Ursache war es zu einem Brand in einem Restmüll-Zerkleinerer gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen war mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen am Einsatzort.