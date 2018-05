Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Georg Gratzer, Bernhard Schimpelsperger und Johann Steinecker gestalten eine audiovisuelle Hommage an die Erstbesteigung des Nanga Parbat. Zu sehen heute um 19.30 Uhr im Kunsthaus Weiz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Schimpelsberger und Georg Gratzer vor der atemberuabenden Kulisse des Nagnga Parbat © DPA/Lukas Meißl

Er ist der „Schicksalsberg“, der „Killer Mountain“, der gefährlichste Achttausender der Welt. Mit seinen 8125 Metern Höhe ist der Nanga Parbat die größte freistehende Massenerhebung der Erde, gelegen in der pakistanischen Region Kaschmir. 1953 sollte das Gesteinsmassiv erstmalig bezwungen werden – vom Tiroler Hermann Buhl.

Ein Berg und eine Expedition der Superlative, die nach einer vielschichtigen künstlerischen Verarbeitung schreit – so sehen es zumindest Georg Gratzer, Bernhard Schimpelsperger und Johann Steinecker. „Hermann Buhl und auch Reinhold Messner waren Idole meiner Kindheit“, erinnert sich Georg Gratzer. Die musikalische Verneinung vor den Idolen und der „übermenschlichen Leistung Hermann Buhls“ (Zitat Steinecker) erfolgt am Freitag um 19.30 Uhr im Weizer Kunsthaus.