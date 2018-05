Facebook

Das Studio ist auf EMS-Training spezialisiert (Archivbild) © KLZ/Sabine Hoffmann

Ein Fitnessstudio im Zentrum von Gleisdorf war am verlängerten Pfingstwochenende das Ziel von Einbrechern. Bei dem Coup wurden technische Geräte und Bargeld gestohlen, der Schaden beläuft sich nach Angaben der Betreiberin auf rund 80.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bemerkt wurde der Einbruch in dem Fitness- und Beautystudio in der Bindergasse am Montag kurz vor Mittag vom Mann der Betreiberin. Die Täter dürften vermutlich in der Nacht zuvor die Eingangstür aufgebrochen haben. Dann erbeuteten sie vor allem Geräte zur elektrischen Muskelstimulation (EMS), auf das sich das Studio spezialisiert hat. Auch weitere Spezialgeräte und hochwertige Cremen nahmen die Täter mit. Außerdem wurde ein Möbeltresor im Duschraum aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. "Die Täter kannten sich gut aus und wussten genau, was sie mitnehmen mussten", ist die Betreiberin überzeugt.

Zeugen für den Einbruch gibt es bis jetzt nicht, obwohl sich über dem Studio Wohnungen befinden und die Straße stark frequentiert ist.



Die Polizeiinspektion Gleisdorf bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. 0 59 133 - 6264.