In Takern I kam es beim E-Werk Dienstagfrüh aus ungeklärter Ursache zu einem Brand. Fünf Feuerwehren waren drei Stunden lang im Einsatz.

St. Margarethen an der Raab

Beim E-Werk an der Raab in Takern I ist ein Brand ausgebrochen © BFV Weiz

Um 7.31 Uhr häulten am Dienstagfrüh die Sirenen der Feuerwehr St. Margarethen an der Raab. Im E-Werk Gapp im Ortsteil Takern I, direkt an der Raabbrücke gelegen, war ein Brand ausgebrochen. betroffen waren nach Informationen des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz ein Stromkasten und die Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und erstem Stock.