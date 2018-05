Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Takern I kam es beim E-Werk Dienstagfrüh aus ungeklärter Ursache zu einem Brand. Fünf Feuerwehren sind aktuell im Einsatz, der Brand ist bereits unter Kontrolle.

Beim E-Werk an der Raab in Takern I ist ein Brand ausgebrochen © BFV Weiz

Um 7.31 Uhr häulten am Dienstagfrüh die Sirenen der Feuerwehr St. Margarethen an der Raab. Im E-Werk Gapp im Ortsteil Takern I, direkt an der Raabbrücke gelegen, war ein Brand ausgebrochen. betroffen waren nach ersten Informationen des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz ein Stromkasten und eine Zwischendecke.