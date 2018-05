Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

„Staxcity“ wurden Zweite bei Bandwettbewerb und standen in den Soundportal-Charts.

Staxcity sind Musiker aus Gleisdorf und Graz und gut unterwegs © Matthias Janisch

Zweiter beim „Local Heroes Styria“-Bandwettbewerb, mehrere Wochen in den Charts von Radio Soundportal und bald bringen die Mannen von „Staxcity“ ihr erstes Musikvideo heraus – viel Arbeit für die Band rund um Daniel Tomschitz aus Gleisdorf. „Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich, heuer freuen wir uns, dass wir mit ,The Runaways‘ in den Soundportal-Charts vertreten waren“, sagt der 26-jährige Gitarrist. „Staxcity“ bildet er mit Augustin Durlacher (Bass), Matthias Teller (Schlagzeug) und Sänger Karl Muhr seit 2014.