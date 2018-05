Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Handballerinnen des BG/BRG Weiz schafften als Vertreterinnen der Steiermark beim Schulcup-Bundesfinale in Salzburg einen unerwarteten dritten Platz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trainer Hannes Derler und seine erfolgreiche Truppe © KK

Bereits der Einzug in das Bundesfinale war eine große Überraschung gewesen, doch ebendort sind die jungen Weizer Handballerinnen abermals über sich hinaus gewachsen: Bei dem Endturnier in Salzburg gewannen die Oststeirerinnen zunächst in der Gruppenphase gegen Oberösterreich 19:5, gegen Tirol 16:7 und gegen Wien mit 12:9.