Kathrin Reisenhofer mit Matthias und Leni © Ulla Patz

In seinem dritten Jahr ist der Verein Luhna mit seinem Angebot nun bereits. Zwölf Kinder werden im umgebauten Teil eines Privathauses in St. Ruprecht/Raab von der ersten Volksschulklasse weg bis zum Ende der Sekundarstufe, also bis etwa 14 Jahre, in der Lerngruppe unterrichtet. Matthias Reisenhofer ist eines dieser Schulkinder, seine jüngere Schwester Leni geht in die Kindergruppe. Acht Stammkinder gibt es dort.

Jedes Jahr machen die Schulkinder eine Externistenprüfung an einer öffentlichen Schule. Probleme hätten die Kinder bisher noch nie gehabt, sagt Kathrin Reisenhofer, die Mutter der beiden Kinder und Vorstandsmitglied bei Luhna.