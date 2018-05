Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am zweiten Tag der Jubiläumsveranstaltung, die diese Woche im Rahmen von "800 Jahre Diözese Graz-Seckau" in Weiz stattfindet, diskutierten Peter Strasser und Andrea Sailer. Außerdem gab es Musikalisches zu erleben.

PfingsTalk mit Strasser und Sailer © Georg Stühlinger

Auch am Dienstag, dem zweiten Tag der Weizer Bühne des Diözesanjubiläums verhinderte der Regen den Programmablauf am Südtiroler Platz. Stattdessen fand die geplante Aufführung der „Missa in Beat“, der Musiklehrer Christian Thosold vor ca. 30 Jahren komponiert hatte, im Kunsthaus statt. Ausführende waren unter anderem Eddie Luis, Schülerinnen (Klassen 4a und 4b) und Lehrerinnen der Musik–NMS Weiz, ein Lehrer der Musikschule und Diakon Hannes Pscheidt.