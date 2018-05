Am ersten Tag der Jubiläumsveranstaltung, die diese Woche im Rahmen von "800 Jahre Diözese Graz Seckau" in Weiz stattfindet, konnte man Willi Gabalier, Johannes Silberschneider und den Soziologen Manfred Prischnig erleben.

Schüler malen zum Thema "Schöpfung" © Georg Stühlinger

Mit einer Malwerkstatt in der K&K-Passage wurde am Montag die Weizer Bühne des Diözesanjubiläums eröffnet. Hermelinde Almer arbeitete mit Schulkindern – gestern mit Schülern der VS Weiz – an einem Werk zum Thema Schöpfung.