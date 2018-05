Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Dan Race - Fotolia

Sie hielt es für einen Albtraum, doch es war keiner: Mitten in der Nacht war eine allein lebende Pensionistin aufgeschreckt. Ihr war, als ob ihr jemand das Gesicht mit Gewalt auf die Seite drücken würde. Sie schlief wieder ein, benommen von den Tabletten, die sie gegen den schlechten Schlaf regelmäßig einnimmt.

Dass der vermeintliche Albtraum ganz real war, sollte sich erst später herausstellen: Die Schwiegertochter entdeckte am nächsten Morgen ein Hämatom am Auge der Frau. Am Samstag fuhren die Verwandten mit der Seniorin ins LKH Graz – in der Annahme, dass der blaue Fleck von einer kürzlich durchgeführten Augen-OP herrühre. Das konnte allerdings nicht der Fall sein, da es sich eindeutig um eine stumpfe Verletzung handelte. Auch an den Armen wurden weitere Hämatome entdeckt.

Nachbarin bemerkte zwei Männer

Zurück im Haus, bemerkten die Angehörigen erst, dass ein Balkonfenster im ersten Stock aufgebrochen worden war und zudem Goldschmuck im Schlafzimmer fehlte. Die Zeugenaussage einer aufmerksamen Nachbarin, die vor Mitternacht zwei Unbekannte in der Straße umherschleichen und gegen halb drei Uhr nachts dieselben Männer aus dem Garten der Pensionistin kommen sehen hatte, vervollständigte schließlich das Puzzle für die Polizei: Die 80-Jährige war in der Nacht auf Freitag in ihrem Haus in Preding (Weiz) überfallen worden. Während sie in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoß schlief, hatten die Täter zwischen Mitternacht und halb zwei Uhr nachts eine Fensterverglasung beim Balkon aufgeschnitten und waren ins Haus eingestiegen.

Im Bett hatten sie die Frau offenbar nach kurzer Gegenwehr betäubt und den Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Phänomen "Home Invasion"

Brutale Überfälle mit gewaltbereiten Einbrechern, sogenannte „Home Invasions“, haben sich zuletzt auch in der Steiermark gehäuft. In den letzten zwei Jahren kam es sechs Mal vor, dass – oft ältere – Menschen in ihren eigenen Häusern überfallen wurden.

Die Polizei rät im Fall einer Konfrontation mit den Tätern, dass man auf keinen Fall den Eindruck erwecken sollte, nicht alleine zu sein. Zudem sollte man jede Situation vermeiden, die zur Eskalation führen könnte.

Mehr zum Thema Albtraum Home Invasion Wenn die Räuber auf einmal im eigenen Haus stehen

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.