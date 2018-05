Facebook

Einen besonderen volksmusikalischen Abend konnten die zahlreichen Besucher des Steirischen Sänger- und Musikantentreffens vom ORF Steiermark im Hofer Stadl in Puch bei Weiz miterleben. Im bis zum letzten Platz gefüllten Stadl des Kirchenwirtes führte der Moderator Bernd Prettenthaler in humorvoller Art durch die beliebte Sendung, die am 6. Juni ausgestrahlt wird. Neben der Ausseer Bradlmusi, dem Rattener Dreigesang und Franz Posch und seinen Innbrügglern konnte Bernd Prettenthaler den jungen Harmonikaspieler Gerold Liebfahrt-Bischof den Volksmusikfans vorstellen. Musikantentreffen: Sänger- und Musikantentreffen in Puch