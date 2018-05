Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Verantwortlichen der Stadt sowie die Jugendlichen freuen sich auf den Sommer © Robert Breitler

Bis zu den Sommerferien sind es zwar noch fast zwei Monate, doch schon jetzt sollte man sich im Weizer Raum langsam Gedanken machen, was man in dieser Zeit so unternehmen möchte.