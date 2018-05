Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Zu gleich zwei Auffahrunfällen war es am Mittwochnachmittag bzw. -abend in der Weizer Gleisdorfer Straße auf Höhe Forstinger gekommen.

Gegen 14.30 Uhr krachte es in der Gleisdorfer Straße das erste Mal © Stadtfeuerwehr Weiz

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14.39 Uhr in Weiz auf der B64 Gleisdorfer Straße nach der Kreuzung mit der Floriani- bzw. Wielandgasse (Höhe Forstinger) zu einem Verkehrsunfall. Drei Pkw waren hintereinander auf der Straße unterwegs gewesen. Als der erste in den Parkplatz einbiegen wollte, musste laut Angaben der Weizer Polizei der nachfolgende Lenker sein Fahrzeug anhalten.