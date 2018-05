Facebook

© Robert Breitler

Es "wurlte" so richtig am Donnerstag auf dem Festgelände neben der Oststeirerhalle in Pischelsdorf. Unzählige Besucher aus allen Himmelsrichtungen der Oststeiermark pilgerten zum traditionellen Volksfest mit Wirtschaftsmesse. In der Halle selbst informierten Dutzende Aussteller über ihr Angebot. Am Abend heizten die Edlseer den Besuchern in der vollen Oststeirerhalle ein.