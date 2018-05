Facebook

© Jürgen Fuchs

Mittwochfrüh gegen 6.50 Uhr kam es in Pischelsdorf am Kulm zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped. Eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Weiz bog von einer Hauseinfahrt nach links in eine Gemeindestraße ein. In der Folge kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Pkw, gelenkt von einem 60-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Dabei erlitt die 15-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz überstellt.