NMS Markt Hartmannsdorf 60 Jahre und kein bisschen müde

Am Samstag feierte die Neue Mittelschule Markt Hartmannsdorf ihr 60-Jahr-Jubiläum. Im Dorfhof wurde mit einer bunten Show und zahlreichen Ehrengästen gefeiert.

Die Schüler gestalteten gemeinsam mit den Lehrern das bunte Programm. © Matthias Janisch

Mehr als 500 Gäste fanden am Samstag den Weg in den Dorfhof Markt Hartmannsdorf. Die Neue Mittelschule Markt Hartmannsdorf feierte ihr 60-jähriges Bestehen. "Es war ein gelungener Abend mit ganz viel positiver Stimmung", sagte Direktor Wilfried Mittendrein. Ein Höhepunkt des Abends war das Zusammentreffen des ersten Jahrganges aus dem Jahr 1958. Die ehemaligen Klassenkameraden erzählten auf der Bühne von den Anfangstagen der Neuen Mittelschule in Markt Hartmannsdorf.