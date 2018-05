Die Feuerwehren Gleisdorf, Weiz, St. Ruprecht, Labuch, Birkfeld und Passail sowie Polizei und Rotes Kreuz waren am Wochenende bei Unfällen und einer Türöffnung im Einsatz.

An der Kreuzung von B72 und L114 kam es bei Birkfeld zum Zusammenstoß © FF Birkfeld

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Einsatzkräften aus dem Bezirk Weiz. Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld zu einem Verkehrsunfall zur Kreuzung der B72 mit der L114, die nach Fischbach führt, gerufen. Zwei Pkw-Lenker waren in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße unterwegs. Als der aus Richtung Birkfeld kommende Pkw in die L114 einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen.

Beide Personen wurden dabei leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Die Feuerwehrleute banden ausgelaufene Betriebsmittel und räumten die Fahrzeuge von der Straße. Währenddessen wurden der aus Fischbach kommende Verkehr über das Ortsgebiet von Birkfeld umgeleitet.

Vom Frühschoppen zum Einsatz

Am Sonntagvormittag wurden die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf und die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab, die gerade ihr Frühschoppen veranstaltete, zu einem Einsatz gerufen. Im Ortsteil Rauchenberg (St. Ruprecht/Raab) war ein Kleinbus aus unbekannter Ursache von einer Gemeindestraße abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Die Feuerwehren bargen das Fahrzeug mittels Kran. Verletzt wurde niemand.

Bergung des Kleinbusses mittels Kran Foto © FF Gleisdorf

Ebenfalls am Sonntagvormittag war die Feuerwehr Weiz im Einsatz. Für das Rote Kreuz öffneten die Kameraden gegen 9.30 Uhr eine Tür in der Weizer Goethegasse. Eine ältere Dame hatte nach einem Kreislaufkollaps die Rettung verständigt und konnte aufgrund ihres allgemeinen Schwächezustandes die Türe nicht selbst öffnen.

Tödlicher Unfall

Samstagabend war es, wie bereits berichtet, gegen 19.20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der B64 nahe der Südeinfahrt von St. Ruprecht gekommen, bei dem ein Lenker verstarb. Zuvor musste gegen 17 Uhr auch die Freiwillige Feuerwehr Passail ausrücken, um einen umgestürzten Viehanhänger wieder aufzustellen.

© FF Passail

Bei Ausweichmanöver gegen Baum gekracht

Samstagfrüh gegen 4 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Labuch zu einem Einsatz im Gleisdorfer Ortsteil Laßnitzthal aus. Weil ein Reh die Straße überquerte, wollte ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz diesem ausweichen. Dabei kam der Lenker von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Einsatzkräfte alarmieren.

Die Feuerwehr Labuch sicherte die Unfallstelle ab, barg den Pkw und übergab ihn einem Abschleppunternehmen. Im Anschluss wurde die Fahrbahn noch gereinigt. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Der Lenker blieb unverletzt. Im Einsatz war auch die Polizei.

Das Fahrzeug prallte gegen diesen Baum Foto © FF Labuch