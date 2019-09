In der Nacht auf Freitag kam es in Markt Hartmannsdorf zu einem Garagenbrand. Verletzt wurde niemand.

© (c) Jonas Pregartner

Eine brennende Kerze neben einem Gesteck dürfte in der Nacht auf Freitag in Markt Hartmannsdorf einen Brand in der Garage eines Einfamilienhauses ausgelöst haben. Gegen 2 Uhr nachts bemerkte der 28-jährige Bewohner des Hauses Brandgeruch und ging nachschauen. In der Garage brannte es bereits. Sofort weckte der Mann seinen 51-jährigen Vater, der im selben Haus wohnt, und alarmierte die Feuerwehr. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Pöllau bei Gleisdorf und Markt Hartmannsdorf das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.