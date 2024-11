Die „Junge Stadt Weiz“ lud erstmals in dieser Saison zur Eisdisco - und gut 400 Mädchen und Burschen (und auch ein paar ältere Leute) kamen am 8. November zum Eislaufen in die Stadthalle. Nebelmaschine, bunte Scheinwerfer, eine spiegelglatte Eisfläche und Disco-Musik tauchten die Stadthalle in richtige Feieratmosphäre.