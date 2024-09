Hausärzte in St. Margarethen an der Raab ordinieren jetzt im Container

Nachdem Allgemeinmedizinerin Isabella Szith Schimmel in ihrer Ordination in St. Margarethen an der Raab festgestellt hatte, musste ihre Praxis und die von Kollege Thomas Graßmugg geschlossen werden. Das ist jetzt Wochen her, nun zogen beide in eine Container-Ordi.