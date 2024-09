Rund 1300 Euro – so viel zahlte ein Mann aus Mortantsch über viele Jahre für sein warmes Haus. Geheizt wurde mit Öl. Die Biomasse-Genossenschaft Mortantsch errichtete dann vor rund zwei Jahren ein neues Hackschnitzel-Heizwerk in Göttelsberg. Auch der Oststeirer schloss sein Haus an das neue Nahwärmenetz an (wie auch weitere rund 50 Kundinnen und Kunden). Im April 2023 wurde das Heizwerk feierlich eröffnet.