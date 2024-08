90 Jahre Flugsportclub Weiz - und dass bei dieser Feier am vergangenen Wochenende alle einen Flieger hatten, muss strikt zurückgewiesen werden. Die Laune war jedenfalls bestens: Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläumsfest zum Flugsportfeld in Unterfladnitz bei St. Ruprecht an der Raab.