Donnerstag gegen 18.30 Uhr hielt sich eine 34-Jährige alleine mit ihrem eineinhalb Jahre alten Bub in der Küche ihrer Wohnung auf. Dabei stellte sie einen Wasserkocher auf. Es läutete unerwartet an der Tür, die Mutter hob das Kleinkind in ein Laufgitter und ging aus der Küche. Nach einem kurzen Gespräch mit den Besuchern ging sie laut Polizei ins Bad. Plötzlich hörte sie den älteren ihrer Söhne schreien.

Der eineinhalbjährige Bub hatte sich offenbar mit dem heißen Wasser aus dem Wasserkocher verbrüht. Die Mutter alarmierte die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber C12 rückte aus und flog das Kleinkind und dessen Mutter in das LKH Graz. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt.

Übrigens: Laut dem Gesundheits-Ministerium gehören Verbrennungen und Verbrühungen zu den häufigsten Unfällen im Kindesalter. Wie man sich davor schützen kann und wie man bei Unfällen handeln soll, finden Sie hier.