Am Donnerstagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der L352/Tyrnauerstraße in Fladnitz an der Teichalm zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Weiz war mit einem Kastenwagen in Richtung Nechnitz unterwegs, als er nach links auf den Parkplatz eines Gasthauses bei Schrems abbiegen wollte.