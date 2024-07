Eine gute Portion Glück hatte ein 15-jähriger Mopedfahrer aus dem Bezirk Weiz am Donnerstagnachmittag. In einer Haarnadelkurve in Hauslau bei Birkfeld (L 457) geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Bursche wurde gegen die Frontscheibe geschleudert, verletzte sich jedoch nur leicht. Er wurde ins LKH Weiz gebracht. Ein Alkoholtest verlief bei beiden Beteiligten negativ.