Brandalarm Freitagvormittag im Zentrum von Weiz: In einem Bürogebäude in der Europaallee begann es stark zu rauchen und dann auch zu brennen. Auslöser war ein Wasserkocher, der auf eine heiße Herdplatte gestellt worden war. Über die Sirene wurde die Stadtfeuerwehr Weiz alarmiert, 20 Personen rückten in vier Fahrzeugen aus. Ein Atemschutztrupp rannte in das Gebäude und löschte den Kleinbrand. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Räume rauchfrei gemacht, danach wurde der Bereich noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Auch der Notarzt, das Rote Kreuz und die Polizei sowie Bürgermeister Ingo Reisinger waren zum Brandort gekommen.