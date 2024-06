Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Weiz unternahm am Mittwoch eine Radtour mit ihrer neunjährigen Tochter. Dabei fuhren sie auf dem Rosenbergweg in Pichl an der Raab in Fahrtrichtung Norden nebeneinander. Die Tochter verlor gegen 18:45 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrrad und stieß gegen das Fahrrad ihrer Mutter, welche daraufhin zu Sturz kam. Die 38-Jährige wurde in das LKH Weiz eingeliefert, ihre Tochter blieb unverletzt.