Verkehrsunfall Mittwochvormittag in Wünschendorf bei Gleisdorf: Gegen 8:10 Uhr fuhr eine 68-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der B68 in Richtung Hofstätten. Sie dürfte laut Polizei das Rotlicht einer Ampel übersehen haben und krachte in den entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen. Diese Frau aus dem Bezirk Weiz bog gerade auf die Rampe zur A2 ab.