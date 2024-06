Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 12-Jähriger mit seinem E-Scooter gegen 14 Uhr auf der L 365 in Richtung Gleisdorf. Als der Jugendliche nach links in eine Straße einbog, dürfte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Motorrades, gelenkt von einem 40-Jährigen, unterschätzt haben – es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuglenker wurden mit leichten Verletzungen in das LKH Graz gebracht.