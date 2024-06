Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Weiz verletzte sich am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr im Zuge seines Praktikums. Er verrichtete landwirtschafliche Arbeiten, als er mit dem Motormäher im steilen Gelände in St. Kathrein am Offenegg umkippte. Die Maschine blieb auf dem jungen Mann liegen und klemmte ihn ein.