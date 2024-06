An Spitzentagen rollen derzeit rund 13.000 Fahrzeuge durch Wünschendorf bei Gleisdorf (Gemeinde Hofstätten). Und bis 2030 könnten es laut Prognose des Landes gar 15.000 werden. Viel Verkehr für die recht schmale Ortsdurchfahrt zwischen der Stadt Gleisdorf und der Autobahnauf- und abfahrt Gleisdorf Süd. Seit mehreren Jahrzehnten ist eine Umfahrung im Gespräch - nun wird es tatsächlich ernst. Am Donnerstag stellten Verantwortliche die neue „Spange Wünschendorf“ an der B68 vor, da kamen auch Landeshauptmann Christopher Drexler und Verkehrslandesrat Anton Lang nach Hofstätten.