Freitagabend war ein 17-Jähriger mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Motocross-Motorrad und auch ohne gültigen Führerschein in Pichl an der Raab unterwegs. Beim Versuch, einen Wheelie zu machen, verlor der junge Mann die Kontrolle über das Zweirad und prallte gegen einen Baum - so berichten es Zeugen.

Zwar trug der Weizer einen Helm, aber er zog sich schwere Verletzungen im Hüftbereich zu und musste auf die Kinderchirurgie des LKH Graz überstellt werden. Ob der 17-Jährige alkoholisiert war, konnte aufgrund der schweren Verletzungen nicht überprüft werden.